В Совете Федерации вступление Швеции в НАТО назвали угрозой для России

Сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.ru» назвал возможное вступление Швеции в НАТО угрозой для России.

«Если статус Швеции изменится, то это можно будет рассматривать как угрозу России. В том числе из-за того, что эта страна недалеко от нас находится, да и в целом из-за того, что блок НАТО расширяется», — сказал российский парламентарий.

По словам Цекова, реальным агрессором можно считать именно НАТО, а не Россию, так как этот блок «развязал множественные войны и на территории Евросоюза, так и за его пределами».

«Самое правильное будет, если Швеция останется нейтральной страной. И я думаю, что большинство депутатов местного парламента и политиков прекрасно это понимают, несмотря на всю эту риторику в отношении России. Хотя там в принципе политика русофобская», — отметил член Совета Федерации.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что депутат шведского парламента Ларс Пюсс из Умеренной коалиционной партии вместе с коллегами вынес на рассмотрение законопроект о вступлении Швеции в НАТО. По мнению авторов законопроекта, главной угрозой безопасности для страны является Россия.