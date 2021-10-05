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Саакашвили назвал себя «личным узником Путина» в письме к Зеленскому

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РИА «Новости»

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина» и заявил, что «глубоко тронут» словами президента Украины о его аресте. Текст письма экс-президента Грузии опубликован на его странице в Facebook.

«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом <…> на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире. <…> Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал он.

Саакашвили также подчеркнул, что очень любит Украину и считает ее своей второй родиной. Экс-президент добавил, что очень ценит гражданство этой страны и гордится тем, что внес «скромный вклад» в проводимые в ней реформы. Также, обращаясь к Зеленскому, Саакашвили назвал его «государственным деятелем высокого класса».

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию. Находясь под арестом, политик объявил голодовку.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, его обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее бывшая депутат Верховной рады Валерия Заружко заявила, что между Киевом и Тбилиси теперь может возникнуть конфликт из-за ареста экс-президента.

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