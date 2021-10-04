Украине спрогнозировали 3 года до полного разорения страны

Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина за 30 лет независимости не смогла состояться как витрина постсоветского пространства и погрузилась во внутренний конфликт. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Ермолаев подчеркнул, что в 90-е Запад смотрел на Украину как на успешный пример трансформации постсоветской республики в «европейского тигра» и это касалось не только экономики, но и привлекательности общества.

По словам политолога, сейчас Украина находится в состоянии распада.

«Если предыдущий режим Порошенко и режим Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины», — заявил Ермолаев.

Ранее старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик заявил, что, если Украина не начнет активную программу декарбонизации, страна может превратиться в пустыню.

По его словам, страна подошла к критической отметке из-за сильного урона лесам. Вторая угроза — снижение урожайности и деградация сельского хозяйства. В 2020 году из-за засухи были потеряны 200 тыс. га кукурузы и 300 тыс. га подсолнечника.