Оппозиция в Раде намерена расследовать офшорный скандал вокруг Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» будет инициировать создание следственной комиссии в парламенте для разбирательства в офшорном скандале с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал «Газете.Ru» сопредседатель партии, депутат Верховной рады Юрий Бойко.

«В этой ситуации надо разбираться. Думаю, что мы будем инициировать создание следственной комиссии в парламенте по назначению разбирательства в этом вопросе», — сказал политик.

Он отметил, что все правоохранительные органы будут блокировать этот процесс, но подчеркнул необходимость изучения этого вопроса.

«Надо посмотреть документы, мы пока еще ничего не видели. Естественно, надо разбираться. Это однозначно», — заключил Бойко.

Ранее в США опубликовали архив офшорной деятельности мировых политиков.