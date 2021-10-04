В ЕС прокомментировали возможность создания военной миссии на Украине

Официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали заявила, что Евросоюз обсуждает различные меры поддержки Украины. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — сказала она, комментируя вопрос о возможном создании военной миссии Евросоюза на Украине.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создание на Украине военной учебной миссии в связи с военной активностью России. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Евросоюза.

По информации газеты, миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

В документе говорится, что это позволит выразить «солидарность с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» России около украинских границ.

Газета сообщает, что о создании миссии попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.