В Кремле прокомментировали «досье Пандоры»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «досье Пандоры» — расследование об офшорах мировой элиты, которое подготовили журналисты из 117 стран.

«Вы знаете, мы не увидели скрытых богатств окружения [президента России Владимира] Путина. Ничего особенного не увидели. Работа этой организации нам хорошо известна. Откуда они берут информацию и как они берут информацию. Единственное, что бросается в глаза, это демонстрация того, какое государство является офшор лагуной... Это США, это совсем не коррелирует с декларацией... но реальность такова, мы видим что главная налоговая лагуна — это США», — сказал представитель Кремля.

Также журналисты спросили его в в ходе брифинга, удивило ли его это досье.

«Пока непонятно, что это за информация... Пока непонятно, как можно этой информации доверять...пока речь идет об утверждении, пока нет повода для проверок. Должна быть серьезная публикация все-таки... здесь идет набор голословных утверждений. Их очень много, часто этим злоупотребляют, передергивают информацию. Это не должно быть основой для проверок. Если будут публикации, которые на чем-то основаны и на что-то ссылаются. Пока не видим повода», — подытожил Песков.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» президенты Украины и Азербайджана, король Иордании и королева Великобритании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».