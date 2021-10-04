Власти Грузии заявили, что не намерены передавать Саакашвили Украине

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не будет выдавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — сказала Цулукиани.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет работать над возвращением задержанного в Тбилиси политика.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.