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В Германии назвали Украину «несостоятельным государством»

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Reuters

Жители Германии раскритиковали возможность создания Евросоюзом военной учебной миссии на Украине.

Накануне ЕС предложил создать военную миссию на Украине — это якобы позволит выразить «солидарность с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» России около украинских границ. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны Евросоюза «как можно скорее» приступить к развертыванию этой миссии.

Читатели немецкой газеты Welt am Sonntag, написавшей об инициативе ЕС, эта идея не понравилась — некоторые сочли, что стоит держаться подальше от Киева.

«По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь, говоря о военной миссии, сравнил Украину с Афганистаном: «Эта миссия [союзников в Афганистане] была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше?».

Еще один пользователь удивился. почему вообще Германия должна заботиться об Украине — она не является членом НАТО и ЕС.

Ранее военный эксперт рассказал, что произойдет в случае вступления Украины в НАТО.

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