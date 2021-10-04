Следователи начали допрос экс-мэра Владивостока Гуменюка

Следователи в отделе работают с бывшим главой Владивостока Олегом Гуменюком. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Источник добавил: «Гуменюк находится в следственном управлении, с ним проводятся следственные действия». Он уточнил, что бывший градоначальник не задержан.

В мае 2021 года в доме Гуменюка прошли обыски. Тогда источник сообщал изданию, что это связано с расследованием о махинациях на городских кладбищах.

Дума Владивостока досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка 27 мая. Перед этим градоначальник подал заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

И.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Ранее экс-мэр Владивостока Гуменюк, у которого прошли обыски, попал в аварию. Во время соревнований по картингу, он столкнулся с другим гоночным картом. Гуменюк сообщил, что он обратился за помощью к медикам, а также выразил уверенность, что «все пройдет» и он в будущем продолжит участвовать в гонках.