Политолог считает, что «Досье Пандоры» может поднять вопрос импичмента Зеленского

Материалы, содержащиеся в «Досье Пандоры», позволят давить на президента Украины Владимира Зеленского и поднять вопрос о его импичменте. Такую позицию высказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Это сильный аргумент, это будут использовать на Украине, это будет грозить для него большими последствиями с точки зрения внутренней политики и его отношений с Западом. Исход для него будет зависеть не от того, какая информация опубликована, а от того, смогут ли его враги на Украине, используя ее как таран, добиться его ухода или добиться его значительного ослабления», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что объявить импичмент президенту Украины «не так просто», так как Зеленский контролирует парламентское большинство. Также Силаев предполагает, что материалы позволят давить на украинского лидера, «добиваясь от него нужных решений».

«Это способ поссорить его лично с американским руководством и Западом вообще, потому что для них тема борьбы с коррупцией очень важна, а тут выясняются такие неприятные детали», — пояснил политолог.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» о предположительной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. Так, в документах упоминается президент Украины Владимир Зеленский, который мог использовать сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса.

Всего в «досье» фигурируют 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран.