Саакашвили поздравил оппозиционного кандидата в мэры Тбилиси с выходом во второй тур

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время задержан правоохранительными органами страны, поздравил с выходом во второй тур кандидата на пост мэра Тбилиси Нике Мелия. Текст поздравления политик опубликовал в Facebook.

«Приветствую тебя из тюрьмы, где ты тоже пребывал и хочу поздравить тебя и избирателей из Тбилиси. Вы совершили настоящее чудо, которого ни враг, ни друзья не ожидали», — написал он.

Саакашвили призывает своих соратников действовать в городах, где выборы не закончились первым туром — «а это все наши гордые большие города Грузии». Бывший президент просит кандидата в мэры никому не мстить и называет всех участников избирательной кампании «грузинами и детьми этой страны».

«Я горжусь вашими успехами, и я также готов бороться за то, чтобы каждый житель Грузии преодолел невзгоды и тяготы жизни и чтобы Грузия победила, даже ценой своей жизни!» — резюмировал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов, принимавшие участие в задержании экс-президента, были с ним очень вежливы и сделали селфи на память.