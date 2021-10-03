Захарова оценила слова Зеленского о «наглой» политике Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о «наглой» политике Киева.

«Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», — написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что Украина решила наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.

Ранее Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» заявил, что «наглая» внешняя политика Украины помогла сделать большие шаги в области международного сотрудничества.

По словам главы государства, действия его офиса и МИДа позволили многого достичь на международной арене, но пока этого недостаточно. В связи с этим лидер призвал украинских политиков действовать решительнее для достижения своих целей.