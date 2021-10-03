На Украине связали перекрытие транзита российского газа с водной блокадой Крыма

Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа может лишить украинские власти возможности распоряжаться ресурсами других стран. Об этом рассказал представитель Комсомола Украины Александр Кононович на ютьюб-канале музыканта Тарика Незалежко, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что раньше благодаря транзиту Украина могла «отбирать» российский газ у Венгрии. Однако теперь, после подписания нового соглашения, Киев столкнется с дополнительными расходами, в частности на создание газовой инфраструктуры. Кононович подчеркнул, что этот шаг связан с политикой в отношении Кремля.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду», — сказал он.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. После этого украинские власти на юге страны установили дамбу для блокирования подачи пресной воды на полуостров.