Помощник Зеленского пошутил про инцидент с покушением и разозлил журналистов

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, на которого ранее было совершено покушение, Сергей Шефир заявил, что его рассказ о том, чем он занимался перед обстрелом, был шуткой. Об этом советник заявил в разговоре с журналистами портала liga.net.

Незадолго до этого Шефир заявил, что покушение произошло на фоне его деятельности, связанной с «Кварталом 95» — украинской компанией, которая занимается производством развлекательного и юмористического контента. Тогда советник главы государства заявил, что перед обстрелом совершал поездки, связанные с юмористическим проектом компании.

«Когда меня спросили, а чем вы в последнее время занимались, я, человек с чувством юмора, сказал: «В самое последнее время, да, были съемки «Вечернего квартала». Но это шутка, ирония. Если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора, у меня такое», — сказал он.

При этом, по словам журналистов, сам Шефир не уточнил, в чем именно была шутка.

В ходе разговора помощник президента также опроверг предположения о том, что покушение могло быть инсценировано.

«Кто хочет – пусть попробует так инсценировать, если это возможно», — добавил он.

22 сентября автомобиль Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Политик не пострадал, но был ранен его водитель.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от патронов. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В МВД Украины назвали возможными причинами покушения государственную деятельность Шефира и попытку дестабилизировать политическую ситуацию. По словам самого советника, покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.