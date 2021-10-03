«Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии

После подсчета голосов с 41,61% участков на выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48,56% голосов, а на выборах мэра Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует с 45,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные грузинской ЦИК.

У оппозиционного «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, — 31,23% голосов. Второе место на выборах главы столицы занимает оппозиционер Ника Мелии с 34,13%.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По информации грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.