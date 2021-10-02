Зеленский оценил свою работу на посту президента по 12-балльной шкале

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги своей работы за два года на посту главы государства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Политик отметил, что у него нет права ставить себе высокую оценку. По его словам, это должны делать жители Украины.

По мнению Зеленского, его работу можно оценить «на семь-восемь баллов» по 12-балльной шкале.

«Семь-восемь, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине», — сказал он.

Украинский лидер также оценил работу пропрезидентской партии «Слуга народа» на «три с плюсом» по пятибалльной шкале.

Ранее опрос показал, что граждане Украины больше доверяют Вооруженным силам страны и меньше всего власти, в том числе Зеленскому.