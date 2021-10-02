В МИД Южной Осетии заявили о праве страны потребовать выдачу Саакашвили

Южная Осетия имеет право требовать выдачу властям страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как он совершал преступления на территории республики. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, передает «Интерфакс».

«Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года», — пояснил глава внешнеполитического ведомства агенству.

Медоев также подчеркнул, что в случае выдачи Саакашвили будет ждать справедливый суд и соответствующий приговор.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

По словам главы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и экс-спикер парламента Ираклия Кобахидзе, Саакашвили вернулся на родину, чтобы организовать государственный переворот.

Напомним, что в Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.