В Киеве ждут ответ от Грузии в связи с арестом Саакашвили

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Михаил Зеленский держит ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии на личном контроле, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Киев ждет ответ от правительства Грузии в связи с арестом политика.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Глава МИД Украины дел Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку.