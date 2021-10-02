На Украине предрекли раздел страны между соседними государствами

В случае новых масштабных протестов на Украине существует угроза разделения страны между Россией, Белоруссией, Польшей, Венгрией и Румынией. Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 24».

«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. <…> Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят», — заявил он.

Кроме того, по словам Мураева, у некоторых украинцев сложилось мнение, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». По его словам, такая позиция может привести к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что новый политический кризис на Украине может привести к окончательному развалу страны. По его словам, «исторически это было уже несколько десятков раз».