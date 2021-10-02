В Грузии рассказали о спецоперации по задержанию Саакашвили

Спикер грузинского парламента Каха Кучава заявил, что спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, сообщает РИА «Новости».

«Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил. Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа», — отметил парламентарий.

По его словам, это было «правильным шагом правоохранителей».

Ранее депутат Верховной Рады и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.

Политика задержали в пятницу, 1 октября. У грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию в пятницу утром. Бывший грузинский президент сообщил, что находится в Батуми, а в воскресенье отправится в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, он разместил видео в Facebook, на котором едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.