Лукашенко заявил, что Тихановская «никуда не бежала»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал побег представительницы оппозиции Светланы Тихановской после выборов. Об этом он рассказал в интервью CNN, его слова приводит БелТА.

По словам белорусского лидера, Тихановская сама попросила главу государства, чтобы ее доставили на границу с Литвой.

«Тихановская никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что «беглые» пытаются все представить иначе, якобы Тихановская бежала от преследования.

Ранее в ходе интервью телеканалу CNN Лукашенко отказался обсуждать Тихановскую, заявив, что не воюет с женщинами, и назвал ее «человеком, проживающим в конкретной стране и имеющим другую точку зрения».