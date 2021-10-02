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В парламенте Грузии заявили, что задержание Саакашвили не испортит отношения с Украиной

Спикер грузинского парламента Каха Кучава заявил, что задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — украинского гражданина — не испортит отношения Тбилиси и Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ничего не обострит грузино-украинские братские отношения... Задержание лидера «Нацдвижения» должно быть хорошим примером того, что провокациям нет места в Грузии», — сказал Кучава журналистам.

Ранее адвокат Андрей Алёшкин предположил, что задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ждет показательный судебный процесс — его «поставят на место».

До этого депутат Верховной Рады и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.

Политика задержали в пятницу, 1 октября. У грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию в пятницу утром. Бывший грузинский президент сообщил, что находится в Батуми, а в воскресенье отправится в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, он разместил видео в Facebook, на котором едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

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