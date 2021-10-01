Партия «Слуга народа» намерена «вернуть» Крым и Донбасс к 2030 году

Депутаты украинской партии «Слуга народа» анонсировали цели к 2030 году, согласно которым к этому времени Украина должна «вернуть Крым» и Донбасс, пишет РИА «Новости».

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая разместила на своей странице в Facebook слайд с изображением девочки, в руках у которой развеивается украинский флаг. Подпись к ней гласит: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

В пятницу, 1 октября, в Трускавце прошло совещание партии «Слуга народа». Сообщалось, что в ходе этого совещания будет представлен план по трансформации страны, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время своего недавнего визита в США.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что утвержденный украинскими властями план «деоккупации» российского полуострова глуп.