Саакашвили объявил голодовку в тюрьме

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который был задержан на родине, объявил голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Грузии Нино Ломджарию, которая посетила политика в тюрьме.

Она отметила, что экс-президент пошел на этот шаг, поскольку не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Чтобы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.