В Забайкалье чиновника арестовали за плохо положенную тротуарную плитку

В Забайкальском крае суд отправил под арест главу Нерчинского района Михаила Слесаренко по обвинению в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Как утверждают следователи, в прошлом году Слесаренко злоупотребил своими полномочиями и тем самым нанес бюджету ущерб на 7 млн рублей.

По версии следствия, глава района принял у подрядчика некачественную работу в рамках госконтракта по благоустройству центральной площади Нерчинска. Он выплатил подрядчику средства за некачественно уложенную плитку, вместо того чтобы расторгнуть договор и предпринять меры по устранению недостатков.

Плитку в итоге все равно пришлось перекладывать, это обошлось бюджету в 7 млн рублей.

Слесаренко предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Ранее в превышении должностных полномочий был обвинен экс-губернатор Кировской области Никита Белых.