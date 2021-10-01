Бывший президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил о своем прибытии в Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал политик.

При этом, по данным грузинских СМИ, в МВД Грузии заявляют, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на территории республики.

28 сентября Саакашвили сообщил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. Именно в этот день в Грузии должны состояться выборы в местные органы власти.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.

Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек вступили в грузинское Всеобщее народное движение для возвращения экс-президента на родину, и примерно половина из них готова встретить Саакашвили в тбилисском аэропорту.