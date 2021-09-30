В Германии заявили, что любой новый канцлер ФРГ поддержит «Северный поток – 2»

Немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер заявил, что проект газопровода «Северный поток – 2» уже поздно останавливать, любой новый канцлер ФРГ все равно поддержит его. Об этом он рассказал газете «Известия».

«Я думаю, что уже слишком поздно останавливать проект и любой канцлер, будь то представитель ХДС (Христианско-демократического союза) или СДПГ (Социал-демократической партии Германии), все равно поддержит проект. В этих двух крупных партиях существует относительный консенсус в отношении завершения и реализации проекта», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в рядах Свободной демократической партии (СвДП) не хотят останавливать запуск газопровода, а в партии «Зеленых» сосредоточены совсем на других вопросах, которые планируются использоваться в качестве рычагов в коалиционных переговорах.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что новое немецкое правительство может выступать против сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».