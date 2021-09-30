Польшу заподозрили в незаконном выдворении нелегалов

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила Польшу в незаконном принудительном вытеснении беженцев в Белоруссию. По расследованию группы, только в конце августа буквально за одну ночь группа нелегалов была выдворена с польской территории на белорусскую, что является нарушением прав просителей убежища.

Как отмечают в AI, более 30 мигрантов пытаются выжить на польско-белорусской границе в тяжелейших условиях, без доступа к медикаментам, продуктам и питьевой воде. Организация потребовала от Польши предоставить беженцам, ищущим защиты, доступ на свою территорию и временное жилье. При этом такие же требования к Варшаве выдвинул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Миграционный кризис на границе Белоруссии, стран Прибалтики и Польши продолжается уже не первый месяц. Страны ЕС обвиняют Минск в искусственном создании проблем с нелегалами у своих рубежей. В то же время, белорусская сторона критикует Брюссель за отказ от диалога по миграционным вопросам.

Ранее сообщалось, что в ЕС признали миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной атакой.