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В Киеве пообещали занять место России в вопросе поставок газа в Германию

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Fabrizio Bensch/Reuters

Украина в будущем может стать для Германии основным поставщиком водорода и иметь такое же политическое влияние в «газовых» вопросах, как Россия на данный момент, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

По его мнению, развитие водородной энергетики на Украине является не просто путем создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, способным изменить расстановку сил в Европе.

«В перспективе Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа», — сказал Кулеба.

Однако, глава МИД Украины отметил, что Киев ни в коем случае не должен рассматривать водород как исключительно экономический проект.

Ранее Чешское телевидение сообщило, что операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии планируют создать трубопровод по которому будет перекачиваться водород.

Проект получил название «Центральноевропейский водородный коридор». Предполагается, что по новому трубопроводу будет транспортироваться украинское экологически чистое топливо — в стране в течение ближайших 15 лет хотят наладить производство 5,5 млрд куб. м водорода в год.

Водородный коридор будут создавать с использованием элементов действующих газотранспортных систем четырех стран. Кроме того, планируются прокладка новых трубопроводов и строительство компрессорных станций.

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