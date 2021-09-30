Саркози приговорили к году лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года и осужден на один год, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что отбывать срок он будет дома под электронным наблюдением.

Дело, рассматриваемое судом Парижа, в СМИ получило название Bygmalion — так называлось PR-агентство, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози в 2012 году.

По информации обвинения, избирательный штаб политика использовал для сокрытия превышения доходов избирательной кампании фальшивые счета. Обвинение требовало назначить год тюремного заключения, из них 6 месяцев условно. Смешанный срок, по мнению обвинения, необходим, поскольку мошенничество, в котором был замешан президент, имеет «беспрецедентную серьезность».

Экс-президент Франции ранее заявлял, что невиновен.

В рамках дела также были предъявлены обвинения 14 лицам.

Ранее Саркози получил реальный срок по обвинению в коррупции.