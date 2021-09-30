Спикер Верховной рады Украины заявил, что депутаты начали процедуру его отставки

Украинские депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» инициировали процедуру отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Сразу расписал документ на аппарат Верховной рады Украины», — написал он на странице в Facebook.

Спикер добавил, что не будет медлить с процессом, и его коллеги получат подписные листы уже сегодня.

Ранее депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что в отношении Разумкова начата процедура отставки по инициативе «Слуги народа».

До этого издание «Украинская правда» писало о возможной отставке спикера Рады из-за личного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможным кандидатом на должность Разумкова источники называли первого вице-спикера Руслана Стефанчука.