Более 50% британцев разочаровались в Brexit

Жители Великобритании недовольны тем, как развивается ситуация в стране после ее окончательного выхода из состава Евросоюза. Согласно опросу YouGov, 53% британцев уверены, что Brexit «идет плохо» — из-них 32% говорят, что все развивается «очень плохо», а 21% считает, что «довольно плохо».

Положительно оценивают курс страны после ухода из ЕС лишь 18% респондентов, а еще 21% считают, что текущее положение дел Великобритании «ни хорошее, ни плохое». При этом схожий опрос в июле 2021 года показал совсем другие показатели — тогда лишь 38% британцев выразили разочарование в итогах Brexit, а 25% были вполне довольны ситуацией.

Рост недовольства жителей Великобритании совпал с рядом кризисов, с которыми сталкивается страна в последние недели. Так, в Соединенном Королевстве серьезные проблемы с доступом к топливу, а также возникают опасения о введении новых ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что Великобритания смогла полностью заполнить свои хранилища газом на фоне резкого роста цен на голубое топливо.