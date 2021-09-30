Ким Чен Ын отказался от диалога с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге, передает южнокорейское агентство «Ренхап».

По словам политика, Вашингтон настаивает на «дипломатическом взаимодействии» и «диалоге без предварительных условий». Однако, по мнению политика, «это не более чем фасад», позволяющий Соединенным Штатам «обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия».

Он считает, что предложение о диалоге является продолжением враждебной политики, которую проводили предыдущие американские администрации.

«Как ясно продемонстрировала история последних восьми месяцев с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика США в отношении нас совсем не изменились», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. Он заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится в независимости от того, кто будет находиться на руководящих постах в администрации США.

Северокорейский лидер также отметил, что только отказавшись от своих «враждебных намерений» Соединенные Штаты смогут улучшить отношения с КНДР.