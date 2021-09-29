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Власти Франции: Мали окажется в изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер»

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Benoit Tessier/Reuters

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер». Об этом она сообщила на слушаниях в Сенате Франции, передает ТАСС.

«Я также изложила позицию международного сообщества. И здесь я повторяю, что, если Мали вступит в партнерство с наемниками, Мали изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества, которое крайне привержено этой стране», — сказала она.

Парли подчеркнула, что Франция считает «невозможным» сосуществование с наемниками. Она добавила, что страна «не отказывается от своих обязательств в Мали». По ее словам, на местах остаются тысячи солдат, которые ведут борьбу с террористами, и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей.

Также министр заявила, что считает слова временного премьер-министра Мали Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Франция бросила страну, «неприемлемыми».

Ранее Майга в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил о том, что его страна чувствует себя покинутой Францией и по этой причине власти страны обратились за военной помощью к российской частной военной компании (ЧВК).

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