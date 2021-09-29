Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Саммит «группы двадцати» пройдет в Риме. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.

Ранее между итальянским премьер-министром Марио Драги и президентом США состоялся телефонный разговор, в ходе которого, как писала газета The Guardian, Байден заверил Рим в готовности обсуждать вопрос со всеми заинтересованными игроками. При этом он отметил, что в его администрации есть опасения в целесообразности сотрудничества с Россией и КНР по вопросу противостояния террористической угрозе со стороны Афганистана.

В прошлом году саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проводился в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.