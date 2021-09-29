Косачев назвал «истинные намерения» США в заявлении по ОБСЕ

Обвинение госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве, некорректно, так как совещания могут проводиться лишь с согласия всех стран-участников. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред Совета Федерации Константин Косачев.

«Я считаю, что это заявление некорректно, потому что ОБСЕ – это структура, которая действует на принципах консенсуса и существует для того, чтобы находить взаимоприемлемые решения. Когда какая-то группа государств пытается навязать свою позицию другой группе государств, имея естественное или искусственное большинство, это в принципе идет в разрыв с духом и с буквой договоренностей, которые лежат в основе деятельности ОБСЕ. Если существуют претензии российской стороны по содержанию, по повестке дня, по итоговым документам, по приглашенным участникам, значит они должны быть сняты. Поэтому американцам, либо другой стране, которая взялась за организацию мероприятия, нужно прежде всего обращать вопросы к самим себе, почему им не удалось достичь консенсуса со всеми участниками ОБСЕ, включая Россию», — рассказал он.

По словам Косачева, в обвинении США могут быть скрыты намерения американцев использовать совещание в Варшаве в антироссийских целях, в связи с этим российская сторона отказалась от участия.

«Думаю, что в этом заявлении, по Фрейду, есть истинные намерения американцев использовать это совещание в антироссийских целях. Я могу предположить, что это стало понятно на стадии подготовки, что и вызвало соответствующую российскую реакцию. Это совершенно нормальная история, там, где требуется консенсус, решения нет до тех пор, пока нет всех участников без исключения. Драматизировать здесь не надо, надо выстраивать работу таким образом, чтобы она была в интересах всех членов организации, а не какой-то ее части», — заключил он.

Ранее на официальном сайте Госдепартамента Соединенных Штатов было опубликовано заявление госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве.