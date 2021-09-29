Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы

Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку после того, как прошла в Государственную думу от партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте городского парламента.

Фадина победила в 141-м Любинском одномандатном округе. Одержав победу, она заявила, что продолжит работать с командой губернатора Омской области и намерена изменить подход к работе депутата Государственной думы. Согласно представленным документам, полномочия Фадиной прекращены досрочно. Вопрос об отставке главы Омска депутаты рассмотрели 29 сентября в первую очередь.

Исполнять полномочия главы администрации Омска будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.