Ким Чен Ын пропустил новую сессию парламента КНДР

Пятая сессия Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) КНДР 14-го созыва открылась 28 сентября в Пхеньяне без участия лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает ЦТАК.

По информации агентства, на первом заседании присутствовали председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ и глава кабинета министров Ким Док Хун. Лидера страны Ким Чен Ына на открытии сессии не было.

В публикации отмечается, что депутаты приняли повестку сессии, а также обсудили вопросы внутренней политики. Они начали изучение законопроектов о развитии городов и уездов, обеспечении образования молодежи, а также приступили к рассмотрению изменений и дополнений к закону о плане развития народного хозяйства.

Были также рассмотрены ошибки, допущенные во всех сферах народного хозяйства. Единогласно принято решение о вступлении в силу закона о вторичном сырье, отмечает ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын обратился к генсеку КПК Си Цзиньпину со словами благодарности за совместное противостояние «враждебным силам».

Ким Чем Ын выразил уверенность, что «традиционная» дружба КНДР и Китая продолжит развиваться и «продемонстрирует свою непобедимую жизнеспособность».