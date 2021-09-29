На Украине рассказали о риске не пережить зиму без российского газа

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Мурав отметил, что из-за отсутствия прямого контракта с Москвой Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму».

«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», — сказал Мураев.

Он добавил, что в текущий момент Украина вынуждено приобретает российский газ у Словакии по завышенным ценам.

По его словам, Белоруссия платит за кубометр газа $135, а Украина более тысячи долларов. Это влияет на снижение рабочих мест и остановку предприятий. Мураев утверждает, что главная угроза нацбезопасности Украины — «тупость».

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны.