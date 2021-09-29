Американская журналистка объяснила попытку Киева взорвать газопровод в Крыму

Украина «использовала» крымских татар для попытки подрыва газопровода в Крыму — Киев пытался выставить претензии так, будто Москва «подавляет крымскотатарский народ». Об этом рассказала обозреватель американского журнала The National Interest Диана Кади.

Журналистка отметила, что совершенно законное задержание диверсантов хотели представить «репрессиями Москвы против этнического меньшинства». При этом Кади удивлась, почему сами крымские татры не в курсе, что их используют.

«Я считаю, что организаторами взрыва газопровода являются офицер украинской военной разведки Максим Мартынюк и его начальник, глава оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский... Я также убеждена, что саботаж мог курировать начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Хочу отметить, что указанно было установлено ​​в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, и эта информация находится в открытом доступе», — пишет Кади.

В конце августа в МВД по Крыму сообщили, что возбуждено уголовное дело, так как неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск.

6 сентября суд арестовал одного из руководителей организации Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Наримана Джелялова и еще двух подозреваемых по делу диверсии. В дальнейшем Джелялову ужесточили обвинения.

Позже обвиняемые в организации диверсии на газопровод рассказали, как их вербовали перед подрывом объекта.