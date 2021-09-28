Twitter Украины создал мем, призывающий Россию «вернуть» Крым

Официальный Twitter-аккаунт Украины резко ответил на пост Twiiter-аккаунта России с природными достопримечательностями Крыма.
На российской странице в социальной сети выложили публикацию с осенней крымской природой, призывая туристов посетить полуостров.
Украинский аккаунт отреагировал на это мемом «Think about it» (подумай над этим) с собственным текстом.
«Продвигать украинские регионы — это хорошо, но еще лучше было бы убраться оттуда», — говорится в надписи на картинке.
https://t.co/HGdLmNJDyc pic.twitter.com/Zhzkk4GOtx— Ukraine / Украна (@Ukraine) September 26, 2021
Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров в лице США, Европы и Великобритании.
Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал абсурдными сценарии украинских политиков по захвату полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.