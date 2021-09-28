Генерал Милли опроверг данные о попытке ограничить Трампа в доступе к ядерному оружию

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отверг обвинения в попытках ограничить полномочия бывшего президента Дональда Трампа по применению ядерного оружия в последние дни его президентства. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате, передает РИА «Новости».

«Я ни разу не пытался повлиять на процесс, изменить его, узурпировать полномочия или самому вклиниться в цепочку командования», — сказал он.

При этом он подтвердил достоверность основных событий, описанных в книге журналиста Боба Вудворда.

Милли добавил, что обсуждал ситуацию со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая была обеспокоена непредсказуемостью Трампа.

«Я объяснил ей, что президент – это единственная командная инстанция, которая касается решений о применении ядерного оружия, но в одиночку он ракеты не запускает. Я также сказал ей, что диагностика ментального здоровья президента не входит в мою компетенцию», — отметил генерал.

Ранее сообщалось, что после нападения 6 января на Капитолий США Милли предпринял секретные действия, чтобы ограничить Трампа от возможного приказа об опасном военном ударе или запуске ядерного оружия.