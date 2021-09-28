Макрон заявил, что посол Франции вернется в Вашингтон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол Филипп Этьен, ранее отозванный для проведения консультаций, вернется в Вашингтон с «ясным мандатом», сообщает Reuters.

«Посол Франции вернется в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления [сотрудничества — «Газета.Ru»]», — заявил французский президент.

Макрон отметил, что «ничего нового» не произошло после его разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, который состоялся неделю назад. В ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, Байден и Макрон договорились возобновить сотрудничество с октября.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону восстановить сотрудничество после скандала с подлодками для Австралии.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.