МИД Украины объяснил вызов посла Венгрии

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объяснил вызов в МИД венгерского посла Балинта Иштвана Ийдярто стремлением донести мнение Украины по контракту Венгрии с «Газпромом» о поставке газа без транзита через Украину, сообщает «РБК-Украина».

«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию», — заявил Николенко.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства заявил, что вызов венгерского посла является зеркальным ответом МИД Венгрии.

Ранее посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом».

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, назвал вмешательством во внутренние дела страны реакцию Украины на российско-венгерское соглашение о поставке газа.