Медведев рассказал, почему не пошел в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал в интервью RT, почему он не стал избираться в Госдуму.

По его словам, у бывшего главы государства остается не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности. Так, Медведев обратил внимание на то, что в некоторых странах бывшие президенты не занимают госдолжностей, но занимаются общественной деятельностью, например, читают лекции в университетах.

«У нас таких правил нет. Но тем не менее все-таки есть и представление о том, что ты делаешь», — сказал политик.

Комментируя свою должность в Совбезе, он отметил, что занимается важными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности России, обеспечением обороноспособности.

«Если же говорить о деятельности в Государственной думе, это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности», — отметил Медведев.

По его словам, «для бывшего главы государства это не очень правильно» избираться в Госдуму «в силу вполне понятных причин».

19 сентября сообщалось, что Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму.