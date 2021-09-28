На Украине заявили об угрозе, которая серьезнее «Северного потока — 2»

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль назвал российский газопровод «Турецкий поток» большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-чиновник указал, что украинская сторона приобретает реверсный газ в Словакии, хотя у этой страны «нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа».

«Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — сказал Москаль.

Он обратил внимание, что газ по «Турецкому потоку» будет перекачиваться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

«Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока — 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом Москаль.

Накануне «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года.

Соглашение должно вступить в силу 1 октября.

Таким образом, поставки газа в Будапешт предусматривают частичный отказ от транзита газа через Украину. Предполагается, что корректировка договора будет возможна через 10 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии и намерены обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.