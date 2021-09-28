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Саакашвили приобрел билет в Тбилиси

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AP

Бывший президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о том, что он купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. Об он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Именно в этот день в Грузии должны состояться выборы в местные органы власти. «Решается судьба Грузии, решается вопрос выживания. Как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю», — говорится в посте политика.

Саакашвили добавил, что у него нет личных амбиций и желания занимать должности.

«Я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее, — резюмировал бывший президент

Саакашвили вместе с матерью отправиться в Грузию из киевского Борисполя.

В Грузии на него возбуждено несколько уголовных дел, он также уже заочно осужден на тюремные сроки.

Власти грозили Саакашвили арестом при пересечении границы. При этом он назвал Украину «проходным двором» для преступников.

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