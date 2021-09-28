Посольство России в Испании попросило убрать рекламу с именами русских девушек

Некоммерческая организация Nueva Vida разместила на улицах городов Испании социальную рекламу. В ней проститутки носят русские имена. Российское посольство в Мадриде отреагировало ситуацию. Об этом пишет РИА Новости.

Баннер изображает подобие меню ресторана. На нем написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро».

Далее с ценниками идет перечисление русских женских имен с указанием возраста. В качестве «дополнения» указана марихуана, без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.

Баннерами с социальной рекламой против проституции был возмущены россияне, проживающие в Испании. Они указали, что их дети, девочки с русскими именами, ходят в испанские школы. Местные дети, увидев такую рекламу, просто будут называть их «меню».

«Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», — заявил адвокат Олег Губарев изданию.

На странице российского посольства в Facebook написано, что дипломаты обращаются к организатором акции и в министерства, чтобы указать на недопустимость использования столь неуместных методов в социальной рекламе. «А также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — указали в посольстве.