Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) прошла до того, как канцлер Германии Ангела Меркель, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его слова приводит РИА «Новости».

«Это было бы очень справедливо, потому что она [Меркель] очень много для этого сделала. Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время», — отметил Ермак.

По его словам, на данный момент продолжаются консультации политсоветников в «нормандском формате».

Ранее Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что «нормандская четверка» должна выполнять работу, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности Минских соглашений. Он также указал, что Киевом принимаются законы, которые «ставят крест» на Минских договоренностях.

После официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США, состоявшегося 1 сентября 2021 года, официальные лица Украины на различных публичных площадках начали активно продвигать идею о том, что США якобы одобрили отказ Украины от выполнения Минских договоренностей.

Минские соглашения предписывают проведение на Донбассе местных выборов. В свою очередь, законопроект о переходном периоде их прямо запрещает.