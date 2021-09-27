Талибы* прокомментировали запрет на бритье бород

Запрет на бритье бород, введенный в некоторых провинциях Афганистана, не является официальной позицией движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана.

«Все то, что появляется в соцсетях, не исходит от министерства», — заявил член комиссии по культуре Минкультуры и информации Афганистана Инаамулла Самангани.

В ведомстве также отметили, что запрет на использование смартфонов женщинами также не является официальной позицией талибов.

Ранее сообщалось, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» запретило мужчинам брить бороду и посещать барбершопы, объяснив это требованиями норм ислама.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.